Мнение: Без бумажки ты… бомжара

12.05.2020, 3:08, Разное



Гражданин! Предъявите документики… на вашу квартиру!

Нет, ну какая все-таки прелесть! Вот, пожалуйста – сообщение ТАСС:

“Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции



Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Судебно-экспертная палата (СЭП) России подготовила рекомендации для россиян, которые вышли из дома при режиме самоизоляции, в частности посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации.

«Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», — говорится сообщении пресс-службы СЭП”.

То есть вот так вот теперь: законодательством, конечно, не предусмотрено – но документики по купле-продаже вы все-таки с собой носите. “Без бумажки ты букашка”. Законодательством, если уж быть совсем точным, вообще не предусмотрены ни “цифровые пропуска”, ни полномочия всего лишь мэра предписывать горожанам, где им жить, где ходить и что таскать у себя на физии – но все-таки наденьте на себя намордник, перчаточки, и возьмите папочку, в которую положите лучше всего ВСЕ документики, какие у вас есть: свидетельство о рождении, автобиографию в трех экземплярах, трудовую книжку, пенсионную, чековую, о браке, о расторжении брака, бумажку с результатами анализов крови, мочи и кала – а также будьте готовы подышать в трубочку и предъявить подворотничок к досмотру. Если чего-то не окажется – не обессудьте!

Феноменально, как быстро испаряются вообще какие бы то ни было права у “дорогих россиян”. Да, их и раньше не было – но хотя бы видимость соблюдали…