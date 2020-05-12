 

Личное: Конец печенегам. И половцам

12.05.2020, 3:06, Разное

Сегодня Россия вышла на третье место по числу инфицированных коронавирусом в мире, побив суточный рекорд по числу новых случаев. Сегодня же Владимир Путин обратился к народу и скучающим губернаторам и рассказал всем, что с 12 мая режим изоляции нужно постепенно снимать.

Экономика в заднице. Люди — без денег. Всем — по МРОТу, особенно студенточкам-матерям, и вперёд — работать!


Фото: Соцсети

У меня в голове сейчас есть непонимание: как можно снимать ограничения, если эпидемия выходит на пик?

Нет, я Путина понимаю: вот-вот народ с голодухи возьмётся за вилы. Уж лучше пусть заболеют, переболеют и самые сильные пойдут дальше работать.

Логично: без денег, без еды, мы умрём скорее, чем от коронавируса, если вы не жирные и не больны диабетом.

Однако, я всё равно не понимаю прелюдии: зачем вводили вялые ограничения, если не собирались жестить?

Простите за аналогию, но это как попытка соития, когда импотент вялым членом пытается взять горячую бабу.

Так же бессмысленно, глупо, нелепо. Смешно и грустно одновременно и, что важнее, совсем бесполезно!

Полумеры не дали положительного эффекта. Зато дали негативный рост безработицы, обнищания, развал многих отраслей экономики. Не собирались срать — зачем мучили жопу? Вот точно так же вышло и с карантином, который так и не объявили, но зато всем дали жару с деньгами, покромсав экономику.

Зачем было вообще что-то делать-то? Хоть бы экономика тогда осталась цела, раз уж с коронавирусом всё равно справиться не смогли.

Нет, на данный момент я полностью согласна с Путиным — харе сидеть без денег, пора работать. А уж как заболеете — так вы всё равно заболеете!

Как вы относитесь к концу каникул? Поддерживаете или ещё хотите посидеть по домам?

Источник: Лена Миро



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