Times рассказала, как Черчилль заработал на личной трагедии

12.05.2020, 3:05, Новости дня

Уинстон Черчилль не упустил возможности извлечь прибыль из автомобильной аварии, которая приключилась с ним в США в 1931 году. Уже спустя несколько дней после происшествия будущий британский премьер вёл переговоры с несколькими американскими изданиями о публикации эксклюзивной истории, пишет The Times.



Reuters

Как и все хорошие журналисты, Уинстон Черчилль никогда не упускал возможности заработать на личной трагедии. Менее чем через две недели после получения серьезных травм в результате автомобильной аварии, которая едва не закончилась его гибелью, британские политик вёл переговоры с редакторами газет об эксклюзивной истории, пишет The Times.

Тактика Черчилля раскрывается в письме, отправленном спустя 11 дней после того, как 13 декабря 1931 года в Нью-Йорке на Пятой авеню его сбила машина. В результате столкновения у будущего премьер-министра оказались сломаны нос и ребра. На полное восстановление от травм ушло два месяца, поясняет издание.

24 декабря он написал редактору американской ежедневной газеты New York Journal Тэну фон Ранку, который, очевидно, добивался от него рассказа о случившемся. «Я должен сообщить вам, что уже продал специальную статью о моём несчастном случае, и этот вопрос должен считаться закрытым», — пишет Черчилль, давая понять, что материал уже передан конкурирующему изданию.

В то же время Черчилль призывает фон Ранка не отчаиваться при условии, что тот согласен заплатить ему за дюжину публикаций. «Я надеюсь увидеть вас в начале следующей недели по вопросу о серии статей, — продолжает политик. — Однако я должен сказать вам, что я договариваюсь на серию из 12 статей, что, конечно, устроит меня гораздо больше, чем шесть, которые были предварительно упомянуты в нашей дискуссии».

Это письмо было выставлено на продажу аукционным домом «Сотбис» на этой неделе. Среди других лотов несколько десятков редких книг, манускриптов и фотографий с Черчиллем, поясняет The Times.