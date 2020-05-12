 

Times рассказала, как Черчилль заработал на личной трагедии

12.05.2020, 3:05, Новости дня

Уинстон Черчилль не упустил возможности извлечь прибыль из автомобильной аварии, которая приключилась с ним в США в 1931 году. Уже спустя несколько дней после происшествия будущий британский премьер вёл переговоры с несколькими американскими изданиями о публикации эксклюзивной истории, пишет The Times.


Reuters

Как и все хорошие журналисты, Уинстон Черчилль никогда не упускал возможности заработать на личной трагедии. Менее чем через две недели после получения серьезных травм в результате автомобильной аварии, которая едва не закончилась его гибелью, британские политик вёл переговоры с редакторами газет об эксклюзивной истории, пишет The Times.

Тактика Черчилля раскрывается в письме, отправленном спустя 11 дней после того, как 13 декабря 1931 года в Нью-Йорке на Пятой авеню его сбила машина. В результате столкновения у будущего премьер-министра оказались сломаны нос и ребра. На полное восстановление от травм ушло два месяца, поясняет издание.

24 декабря он написал редактору американской ежедневной газеты New York Journal Тэну фон Ранку, который, очевидно, добивался от него рассказа о случившемся. «Я должен сообщить вам, что уже продал специальную статью о моём несчастном случае, и этот вопрос должен считаться закрытым», — пишет Черчилль, давая понять, что материал уже передан конкурирующему изданию.

В то же время Черчилль призывает фон Ранка не отчаиваться при условии, что тот согласен заплатить ему за дюжину публикаций. «Я надеюсь увидеть вас в начале следующей недели по вопросу о серии статей, — продолжает политик. — Однако я должен сказать вам, что я договариваюсь на серию из 12 статей, что, конечно, устроит меня гораздо больше, чем шесть, которые были предварительно упомянуты в нашей дискуссии».

Это письмо было выставлено на продажу аукционным домом «Сотбис» на этой неделе. Среди других лотов несколько десятков редких книг, манускриптов и фотографий с Черчиллем, поясняет The Times.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Кроме Емца и Уманского, из Кабмина может быть уволен Криклий – СМИ

29.04 / France 24 – в условиях изоляции российские актёры тянутся к зрителю через интернет

09.04 / Фигуранты “пленок Лероса” заявили, что написали заявление в НАБУ о преступлении со стороны братьев Ермаков

07.04 / Эксперт усомнился в способности США осваивать ресурсы Луны

11.04 / Черногория разрешила вылет россиян 13 апреля

29.03 / Коалиция США объявила об уходе с иракской авиабазы

13.04 / RT запустил проект «Карта взаимопомощи»

16.04 / Путин объявил о переносе парада Победы на неопределенный срок

27.04 / Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам

07.05 / НБУ: В апреле международные резервы Украины выросли почти на $0,8 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска