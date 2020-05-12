Из-за коронавируса количество бедных в Мексике может вырасти до 70 млн человек

12.05.2020, 2:50, Новости дня

Экономические последствия пандемии коронавируса могут привести к увеличению количества бедных в Мексике на девять миллионов человек. Об этом говорится в правительственном докладе, опубликованным в понедельник. В документе также звучит призыв о помощи в виде пенсий и страховки. В Мексике не предоставляют федеральных пособий по безработице.

Увеличение трудностей, связанных с коронавирусом, может привести к 70 миллионам бедных. Население Мексики составляет почти 130 миллионов человек. 56% жителей страны не зарабатывают достаточного количества денег для покрытия основных потребностей. Об этом говорится в докладе CONEVAL, независимом государственном агентство, которое занимается исследованиями проблемы бедности.

Это будет 50% рост по сравнению с 2018 годом. Общий уровень бедности в Мексике, другой показатель, который включает в себя доход и такие факторы, как образование и доступ к продуктам питания, упал в десятилетие до 2018 года примерно до 42% населения. В течение этого времени больше всего улучшился доступ к медицинской помощи и выросло качество жилья, говорится в докладе.

«Общий вывод заключается в том, что этот кризис угрожает достижениям Мексики в области социального развития и несоразмерно повлияет на наиболее уязвимые группы населения», – отмечают в CONEVAL. – «Перед лицом этой проблемы необходимо расширить и усилить ответные меры».

В Мексике насчитывается около 35000 подтвержденных случаев коронавируса, жертвами которого стали как минимум 3400 человек.

Из-за закрытия предприятий и малого бизнеса, по словам властей Мексики, между серединой марта и началом апреля было потеряно 346000 рабочих мест. По мере падения экономики, ожидается рост количества увольнений.

CONEVAL предложил политикам рассмотреть возможность введения минимальной универсальной пенсии, страхования по безработице или универсального базового дохода, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения страны.

В настоящее время в Мексике нет государственных пособий по безработице. Люди, лишившиеся дохода, в основном вынуждены полагаться на личные сбережения, семью или на благотворительность, чтобы выжить.

Потеря работы имеет долгосрочные последствия, и многие в Мексике зарабатывают чуть больше официальной черты бедности, отмечает Дэвид Каплан, ведущий специалист по рынку труда в Межамериканском Банке развития (IADB), кредитор для правительств в регионе.

«Не нужно большого потрясения, чтобы столкнуть людей в бедность», – отмечает эксперт.

Наиболее уязвимыми в Мексике являются женщины, поскольку они составляют большинство сотрудников в сфере здравоохранения, работают дольше в течение дня, сталкиваются с риском заболевания и заняты ведением домашнего хозяйства, отмечается в опубликованном докладе.