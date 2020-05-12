В трех районах Ровенской области отсрочили смягчение карантина

12.05.2020, 2:45, Новости дня

В Ровенском, Рокитновском и Корецком районах Ровенской области отсрочили смягчение карантина, об этом 11 мая сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

Отмечается, что в Рокитновском районе за последнюю неделю зафиксирован значительный прирост инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день в районе 55 больных, один человек умер.

Полностью карантинные ограничения продолжат действовать в селе Заря Ровенского района, где остается большое количество больных. В населенном пункте зарегистрировано 84 инфицированных, что составляет треть от всех случаев в районе. В селе будут и дальше действовать блокпосты.

Помимо этого, было принято решение не ослаблять карантин в трех селах Корецкого района – Свитанок, Щекичин и Невирков. За последние дни там участились новые случаи COVID-19.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

Разработанный правительством план выхода Украины из карантина состоит из пяти этапов. Сегодня начинается первый этап снятия ограничений: будет разрешено посещение парков, скверов, прибрежных и лесопарковых зон отдыха; детских и спортивных площадок. Также смогут открыться магазины, торгующие непродовольственными товарами, летние площадки кафе и ресторанов; салоны красоты, стоматологические кабинеты и клиники; нотариальные и адвокатские конторы. Кроме того, возобновить работу могут музеи, библиотеки и заповедники.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.

В Ровенской области зафиксировано 978 случаев COVID-19, умер 21 человек.