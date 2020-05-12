Ученые объяснили большую уязвимость мужчин перед COVID-19

12.05.2020, 2:45, Новости дня

Мужчины могут быть более уязвимы перед коронавирусной инфекцией из-за концентрации ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2) в крови. К такому выводу пришли ученые из Университетского медицинского центра Гронингена (Нидерланды), результаты их исследования 10 мая опубликовало издание European Heart Journal.

Исследователи напомнили, что коронавирусом могут инфицироваться люди разных возрастов, но более восприимчивы к нему пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в особенности мужчины.

На первом этапе в исследовании приняли участие 1485 мужчин и 537 женщин из 11 европейских стран, на втором – 1123 мужчин и 575 женщин. У всех у них была сердечная недостаточность. Средний возраст мужчин, которые участвовали в исследовании, составил 69 лет, женщин – 75 лет.

У участников исследования ученые измерили концентрацию АПФ2 в крови и пришли к выводу, что у больных мужчин она была значительно выше, чем у женщин. Поскольку именно АПФ2 позволяет коронавирусу инфицировать здоровые клетки, разница в его концентрации может объяснять, почему мужчины более уязвимы перед вирусом, считают исследователи.

“АПФ2 – это рецептор на поверхности клеток. Он связывается с коронавирусом, что позволяет ему проникать в здоровые клетки и инфицировать их после того, как фермент был модифицирован другим белком на поверхности клетки, называемым TMPRSS2. Концентрация АПФ2 в легких высокая, следовательно, считается, что они [рецепторы] играют решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с [коронавирусной инфекцией] COVID-19”, – цитирует пресс-служба медицинского центра профессора кардиологии Адриана Воорса, который руководил исследованием.

Ученые также пришли к выводу, что регулярный прием специальных препаратов против сердечной недостаточности, известных как ингибиторы АПФ, не влияет на повышение уровня концентрации АПФ2 в крови (ранее считалось, что влияет). Следовательно, сказано в научной работе, пациентам с сердечной недостаточностью не следует прекращать прием препаратов.

В исследовании не принимали участия инфицированные коронавирусом, поэтому, отметили ученые, они не могут делать выводы о прямой связи между течением болезни и концентрацией АПФ2 в крови. Кроме того, уровень АПФ2 оценивался только в плазме, однако, как отметило издание Yahoo Style UK, высокая концентрация АПФ2 также в сердце, почках и яичках.

Профессор Паоло Мадедду из Бристольского университета (Великобритания) в комментарии Yahoo Style UK назвал исследование Университетского медицинского центра Гронингена интересным, но подчеркнул, что не согласен с выводами авторов. Он выразил удивление, что в исследовании не принимали участие пациенты с COVID-19, а также обратил внимание, что разница в концентрациях АПФ2 в крови мужчин и женщин хоть и была статистически значимой, но не существенной.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,1 млн человек, из них более 284 тыс. умерли, 1,4 млн выздоровели.

По данным ВОЗ, COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, то есть через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или при общении. В организации отмечали, что у пожилых людей, а также лиц с сопутствующими болезнями, например, гипертонией, заболеваниями сердца или легких, диабетом и раком, вероятность тяжелого течения заболевания выше.