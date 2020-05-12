 

Глава Нацполиции Украины: В Коломые проведут служебное расследование из-за сбора информации о членах еврейской общины

12.05.2020, 2:45, Новости дня

В понедельник, 11 мая, сотрудники департамента внутренней безопасности и Главного следственного управления Национальной полиции Украины начали служебное расследование в Коломые по факту сбора полицией Ивано-Франковской области информации о членах еврейской общины иудейского ортодоксального вероисповедания. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

“Как только эта информация появилась в сети, я сразу назначил по данному факту служебное расследование, ведь любые проявления ксенофобии и антисемитизма неприемлемы. Мне жаль, что такая ситуация вообще произошла. Именно поэтому в максимально сжатые сроки будет проведено служебное расследование, основная цель которого – выяснить причины и необходимость отправки письма о сборе данных представителей еврейской общины”, – рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По словам главы Нацполиции, недопустимы какие-либо проявления преследования граждан по национальному или другим признакам.

11 февраля полиция Ивано-Франковской области потребовала у еврейской общины города Коломыи копию ее устава, а также список ее членов вместе с адресами и телефонами. Об этом 9 мая на своей странице в Facebook сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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