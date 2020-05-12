Период нерабочих дней завершен, ограничительные меры снимаются по этапам

12.05.2020, 2:40, Новости дня

Сегодня завершается период единых нерабочих дней, сообщил Владимир Путин. Но борьба с коронавирусом не заканчивается; ограничительные меры будут снимать поэтапно в зависимости от обстановки в каждом конкретном регионе. Президент предложил новый масштабный пакет мер поддержки граждан и бизнеса.

Больше шести недель продлился в РФ режим нерабочих дней, и это время было использовано для мобилизации системы здравоохранения. Например, число больничных коек выросло с 29 тысяч до 130 тысяч. Помимо этого, врачи наработали свой метод лечения больных, что также делает их работу максимально эффективной. Сегодня глава государства потребовал от подчиненных быть внимательнее к медикам, учитывать все их потребности и не загружать дополнительными ненужными проверками.

Удалось увеличить охват тестирования с двух тысяч до 170 тысяч ежедневно. К середине мая их количество увеличится до 300 тысяч. В этой ситуации можно говорить о том, что режим нерабочих дней, начиная с 12 мая, прекращается, значит можно поэтапно снимать существующие ограничения.

"Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта. Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями", — отметил президент России.

Глава государства объявляет о беспрецедентных мерах поддержки, которые коснутся в первую очередь семей с детьми.

Кроме того, с этого дня те предприятия, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, могут воспользоваться специальной кредитной программой, фактически получить займ под два процента, остальное субсидирует государство.

Более того, если до апреля следующего года это предприятие, воспользовавшись таким предложением, сохранит занятость на уровне 90 процентов, то долг и проценты по нему будут списаны. Это предложение своевременное с учетом того, что многие предприятия возвращаются к работе (при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм).

Соблюдать эти нормы, в частности, перчаточно-масочный режим; следить за своим здоровьем и в случае обнаружение коронавирусной инфекции обеспечить самоизоляцию самому себе и членам своей семьи; соблюдать социальную дистанцию – простые правила новой реальности, которые позволят вернуться к привычной жизни максимально скоро.

Отдельно глава государства обратился к гражданам страны, напомнив, что хотя соблюдать отдельные меры бывает тяжело и даже тягостно, заразиться болезнью куда неприятнее, значит очень важно сегодня не рисковать здоровьем и беречь себя.

"Прошу глав регионов при соблюдении всех требований безопасности везде, где это допустимо, предоставить людям возможность не только выходить из дома, гулять с детьми, индивидуально заниматься спортом, делать это, конечно, таким образом, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса.

Дорогие друзья! Будьте предельно осторожны. Сохраняйте, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас своё внимание к личным мерам предупреждения заражения, — сказал президент. — Мы выбрали путь сбережения жизни и здоровья людей и вместе здесь уже многого добились, многое сделали и многое одолели. И от каждого из нас зависит, чтобы всё больше регионов РФ возвращались к нормальной, привычной жизни".

Владимир Путин напомнил, что такой программы помощи в новейшей истории РФ не было никогда. При этом очень важно, чтобы все принятые меры доходили до людей. Президент еще раз подчеркнул: только в том случае они будут эффективными, если воспользоваться ими сможет каждый желающий.