У главврача Боткинской больницы выявлен коронавирус

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12.05.2020, 2:08, Новости дня

Главный врач городской клинической больницы имени Боткина Алексей Шабунин подтвердил, что у него обнаружен коронавирус нового типа, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения Москвы.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты [на коронавирус нового типа], после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий. Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и ковидным больным», – приводит слова Шабунина ТАСС.

Главный врач Боткинской больницы добавил, что в течение последнего времени общение с коллегами проходит исключительно в режиме видеоконференций.

Напомним, 7 мая от коронавируса умерла главврач московской поликлиники № 180. Ранее сообщалось о смерти от коронавируса заместителя главного врача больницы № 33 в Нижнем Новгороде, а также заведующего отделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге.

Напомним также, в конце марта о получении положительного результата теста на коронавирус сообщил главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. 15 апреля Проценко сообщил об излечении от коронавируса. Кроме того, 7 мая стало известно, что от коронавируса вылечился главврач ставропольской больницы №2.



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