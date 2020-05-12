Мнение: О трёх новёхоньких граблях для Владимира Путина

12.05.2020, 2:00, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Итак, #Россия ступила на скользкий путь Европы. Уже сегодня, почти синхронно со Старым Светом страна шагнула в неизведанное. Недоразумение с недорабочими днями закончилось. Начались недомеры по выходу из недокарантина.

И, разумеется, на этой тернистой тропе не обошлось без граблей. На которые нынешний российский президент либо наступил, либо вот-вот наступит.

Первые грабли хорошо видны вот на этом графике.

Он чётко показывает, что выход из недокарантина для России связан никак не с эпидемической ситуацией, а только с экономическими резонами. Если европейские страны начинают снимать ограничения только после чётко видимого спада заболеваемости CoVID-19, то у нас #эпидемия, возможно, даже не подошла к пику (и тем более не вышла на плато). Риски новых масштабных вспышек тут, бесспорно, огромны. Но и держать десятки миллионов взрослых россиян без работы и почти без дохода уже невозможно. Ибо чревато совсем другой вспышкой…

Конечно, Владимир Путин здесь подстелил соломки, переложив всю ответственность не только на губернаторов, но и на самих граждан. Но это вряд ли поможет, если грабли – не дай Бог! – сработают, и вторая волна разразится сразу вослед первой.

Вторые грабли – немного иного формата. Британский премьер Борис Джонсон, сам переболевший #коронавирус­ом, представил план выхода из ограничений, содержащий 51 страницу и подробно расписанный по дням и шагам. Аналогичной степени проработки приняты дорожные карты в Испании, во Франции, в Греции и т.д.

Российский президент обнародовал указ из восьми пунктов на двух листочках. Суть его можно передать в четырёх словах – действовать будем по обстановке. Конечно, какие-то рекомендации представил Роспотребнадзор – маловразумительный текст на шести страницах. И всё! Никакого пошагового общенационального плана нет и в помине, полный простор для усмотрения региональных властей.

Понятно, что неизбежные неразбериха и несогласованность между регионами при сохранении свободного перемещения людей и грузов создают дополнительные риски распространения инфекции. И даже масочный режим вряд ли сгладит остроту ситуации.

Третьи грабли связаны с тем, что для большинства россиян по сути ничего не поменялось. До 31 мая по домам должны сидеть старики и дети, безработные и самозанятые, работники сферы услуг, образования и культуры, а также москвичи и питерцы, не занятые на стройках и в промышленности. То есть, более половины населения страны.

Плюс вводятся дополнительные обязанности людей – например, соблюдать масочный и перчаточный режимы. Причём, за свой счёт. В европейских странах эти неудобства компенсируются хотя бы некоторыми послаблениями в части семейных прогулок, занятий спортом, посещений парков и т.п. Причём всё это расписано чётко по датам, параметрам, критериям. В России же пока с возвращением свобод ситуация довольно невнятная. В Москве, например, пресловутый режим самоизоляции сохраняется в неизменном виде, разве что количество обладателей рабочих пропусков станет больше.

Очень много сомнений, что подобные полумеры смогут перезапустить российскую экономику, столкнувшуюся с падением как внешнего, так и внутреннего спроса из-за #кононавирус­а. Снятию социального напряжения они тоже вряд ли поспособствуют – разве что на время, пока несколько миллионов семей будут заняты оформлением новых пособий. Но дополнительные три, пять и даже десять тысяч закончатся довольно быстро. А проблемы у людей останутся…

В общем, грабли могут ударить и с трёх сторон сразу. На что надеяться тогда – на воздух, солнце и русский авось?