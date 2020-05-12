 

Вице-мэра Новороссийска уволили после видео с шашлыками на карантине

12.05.2020, 1:48, Новости дня

Заместителя главы администрации Новороссийска Екатерину Демченко уволят за нарушения действующего на Кубани режима карантина, сообщил мэр города Игорь Дьяченко.

«Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете, не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное: заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Без права на ошибку», – написал Дьяченко на своей странице в Instagram.

Свое решение Дьяченко обосновал тем, что «муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти».

В понедельник в соцсетях Кубани появилась видеозапись, на которой, как утверждают авторы, запечатлена загородная база отдыха, расположенная недалеко от Абрау Дюрсо. На кадрах видно, что люди, в числе которых и вице-мэр Новороссийска, отдыхают и жарят шашлыки, не выполняя требований режима самоизоляции.

Отметим, в воскресенье власти Краснодарского края приняли решение продлить до 23 мая режим карантина, действующий в условиях пандемии коронавируса.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 11 мая, общее число подтвержденных тестов на коронавирус на Кубани превысило 2 тыс., число умерших достигло 22 человек. За последние сутки в регионе выявили 98 новых случаев коронавируса.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 221 тыс. случаев коронавируса, в том числе 11 тыс. 656 – за последние сутки. При этом летальность от коронавируса в РФ в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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