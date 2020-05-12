WP – Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерам за давление на китайские СМИ

12.05.2020, 1:45, Новости дня

Власти Поднебесной отреагировали на сообщения о планах Министерства национальной безопасности США ограничить срок визы для китайских журналистов 90 днями. Представители Пекина обвинили Вашингтон в мышлении времён холодной войны и двойных стандартах, пригрозив принять «контрмеры», пишет The Washington Post.



Reuters

Пекин предупредил, что он предпримет «контрмеры», если администрация Трампа не «исправит» своё решение ограничить визы для всех китайских журналистов. Эта «угроза» прозвучала на фоне всё более ожесточающегося дипломатического скандала между КНР и США, пишет The Washington Post.

«Мы осуждаем и отвергаем ошибочный шаг американской стороны, который является усилением политического подавления китайских СМИ», — заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Таким образ он отреагировал на сообщения о планах Министерства национальной безопасности США ограничить срок визы для всех журналистов из материкового Китая 90 днями.

Чжао отчитал американские власти за политику двойных стандартов, обвинив их в маккартизме и мышлении времён холодной войны. «США гордятся свободой и прозрачностью прессы, но почему они так боятся репортажей китайских СМИ?» — риторически поинтересовался он. По словам чиновника, Вашингтон демонстрирует «предубеждение, дискриминацию и неравноправие по отношению к китайским СМИ».

Две крупнейшие экономики мира, которые уже вели торговую войну и погрязли в спорах о пандемии, теперь ещё сошлись в противостоянии из-за журналистики. Почти все американские сотрудники Wall Street Journal, New York Times и The Washington Post были выдворены из Поднебесной. В результате ответных мер 60 работников китайских государственных СМИ были вынуждены покинуть Соединённые Штаты, поясняет издание.

По его словам, КПК использует растущее число заболеваний коронавирусом в США в качестве доказательства «неумелой» борьбы администрации Трампа с пандемией. В то же время Белый дом продолжает безосновательно выдвигать теорию о том, что вирус просочился из лаборатории в Ухани, что противоречит версии Пекина и ВОЗ.

Продвижение американцами теории о лабораторном происхождении COVID-19 вызвало сравнение с ошибочными разведданными об оружии массового уничтожения, которые использовались администрацией Джорджа Буша для оправдания вторжения в Ирак в 2003 году. Одним из тех, кто провёл параллели между этими обвинениями, стал ведущий CNN Фарид Закария, который напомнил, что подобная «политизированная разведка» привела к конфликту.

«Китай не станет Ираком», — написал главный представитель МИД Китая Хуа Чунин в Twitter. При этом он снабдил своё сообщение изображением Закарии.

Иностранные репортёры традиционно получали разрешения на многократный въезд в Китай сроком на один год. Тем не менее, по данным Клуба иностранных корреспондентов, в последнее время власти страны «превратил визы в оружие», чтобы выразить своё недовольство освещением таких деликатных вопросов, как массовое задержание уйгурских мусульман. Поэтому некоторые иностранные журналисты теперь получают визы только на месяц.

При этом китайским журналистам выдавались визы, которые позволяют им оставаться в Соединённых Штатах на неопределённый срок. Впрочем, документы действительны только для однократного въезда в страну, признаёт The Washington Post.