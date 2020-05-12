Amnesty International: российские и сирийские военные намеренно наносили удары по больницам

12.05.2020, 1:30, Новости дня

Правозащитная организация Amnesty International представила новый доклад, в котором подробно описаны 18 воздушных и наземных атак на школы и больницы, совершенных силами сирийского правительства и России.

Организация пришла к выводу, что Россия и Сирия намеренно совершали нападения на объекты, которые находятся в составленном ООН списке «не подлежащих ударам целей». В докладе отмечается также наличие располагает убедительных доказательств прямого участия России в незаконных воздушных ударах.

Amnesty International заявляет, что Совет Безопасности ООН не должен сокращать помощи гражданскому населению на фоне военных преступлений и преступлений против человечности на северо-западе Сирии. Срок действия резолюции, позволяющей оказывать гуманитарную помощь в сирийском регионе Идлиб в трансграничном режиме, истекает в ближайшие недели.

«Даже по меркам катастрофического девятилетнего кризиса в Сирии масштабы перемещения населения и чрезвычайная гуманитарная ситуация, вызванные последними атаками в Идлибе, были беспрецедентными. Совет Безопасности ООН не должен сокращать жизненно важную линию трансграничной гуманитарной помощи, в то время как тысячи людей находятся на волоске от смерти», – заявила директор Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке Хеба Морайеф.