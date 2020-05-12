Сенат рассмотрит продление действия Закона о надзоре за иностранными разведками

12.05.2020, 1:30, Новости дня

Сенат США на этой неделе предпримет новую попытку продлить действие части Закона о надзоре за иностранными разведками (FISA), срок действия которого истек два месяца назад. Об этом в понедельник заявил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

«Мы должны действовать быстро, чтобы навести порядок и обновить полномочия [предоставляемые законом]», – заявил он.

Возглавляемая демократами Палата представителей поддержала «Закон о реавторизации свободы США от 2020 года», расширяющий его положения в марте. Однако возглавляемый республиканцами Сенат не смог принять законопроект, прежде чем отправиться на каникулы. Вместо этого сенаторы поддержали продление действия закона на 77 дней, но мера не была рассмотрена в Палате представителей. Это привело к тому, что три положения Закона о надзоре за иностранными разведками, касающихся возможностей американского правительства получать и хранить информацию, срок действия которой истек 15 марта, не были продлены.

Положения натолкнулись на жесткую критику со стороны защитников конфиденциальности личных данных, в том числе либеральных демократов и ряда республиканцев. Поскольку Сенат рассматривает законопроект на этой неделе, ожидается, что он также проголосует за поправки, призванные к контролю закона.

Президент Трамп, который убежден, что наблюдение, предусмотренное законодательством, было неправильно использовано против его избирательного штаба во время кампании 2016 года, потребовал ужесточения контроля над действием закона.

Сторонники программы по наблюдению считают ее важным инструментом для предпринимаемых усилий спецслужбами в борьбе с терроризмом.