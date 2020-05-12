 

Во Франции начался выход из карантина, однако граждан призвали быть готовыми к повторной изоляции

12.05.2020, 1:20, Новости дня

Координатор стратегии начавшегося выхода Франции из режима изоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, Жан Кастекс в докладе предупредил население о необходимости быть готовым к повторной изоляции. 

“Должна быть предусмотрена чрезвычайная повторная изоляция”, – написал Кастекс.

Кастекс считает, что нужно обеспечить обратимость мер по отмене ограничений, которые начались в стране.

По его словам, французское население остается уязвимым перед повторением эпидемии “в случае отсутствия в ближайшие сроки вакцины или лечебного решения”. 

Как сообщает BFMTV, с сегодняшнего дня во Франции больше не нужно носить с собой специальную форму, где указана причина выхода из дома. Свободное передвижение разрешается в радиусе 100 км.

В общественном транспорте введен масочный режим. В общественных местах это не обязательно, но рекомендуется.

Разрешается заниматься спортом без ограничений во времени и количества раз в день. В большинстве регионов снова разрешено гулять в парках.

Открываются большинство предприятий торговли (кроме ресторанов) и другие предприятия, а также небольшие музеи и библиотеки – с соблюдением строгих мер безопасности. 

С 11 мая Франция начала постепенно отменять введенные ранее ограничения из-за распространения COVID-19. 

По состоянию на 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Жертвами COVID-19 стало 284 тыс. человек, выздоровело 1,4 млн человек.

Во Франции с начала вспышки эпидемии зафиксировали 177 547 случаев инфицирования, 26 646 человек умерли, 56 835 – выздоровели. Страна находится на шестом месте по количеству больных в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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