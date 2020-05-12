Путин поручил обеспечить жильем в Крыму бывших украинских правоохранителей

12.05.2020, 1:20, Новости дня

Президент России Владимир Путин распорядился подготовить указ, предусматривающий выдачу жилья лицам, которые были уволены из правоохранительных органов Украины в Крыму с правом на пенсию и до марта 2014 года нуждались в жилье. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе речь идет о тех бывших украинских служащих в правоохранительных органах, которые после аннексии Крыма приняли российское гражданство.

“Представить проект указа президента Российской Федерации, предусматривающий решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и городе Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 года”, – сказано в сообщении.

Указ поручили подготовить правительству, МВД России и Росгвардии до 1 февраля 2021 года.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума в марте 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.