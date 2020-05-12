 

“Признаются европейские стремления”. Совет ЕС утвердил выводы о политике “Восточного партнерства”

12.05.2020, 1:20, Новости дня

Совет Европейского союза 11 мая одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

В частности, Совет ЕС приветствовал прогресс, достигнутый участниками программы “Восточного партнерства”, и призвал “к полному выполнению соглашений об ассоциации и всеобъемлющих зонах свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной”.

“Совет напоминает о декларации саммита “Восточного партнерства” 2017 года, в которой признаются европейские устремления и европейский выбор восточных партнеров”, – сказано в выводах.

В ЕС приветствовали “значительные достижения “Восточного партнерства” и подтвердили “подход, основанный на стимулировании восточных партнеров продолжать реформы”.

В будущем “Восточное партнерство”, заявили в Совете, должно стать “более стратегической, амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основой для сотрудничества, позволяющей участникам совместно решать общие и глобальные задачи в широком спектре областей”.

Среди основ “Восточного партнерства” Совет ЕС называет демократию, права человека, верховенство закона, эффективное управление и успешную антикоррупционную политику, а также экономические реформы, вопросы экологии и климата, цифровую трансформацию.

В комментарии агентству “Интерфакс-Украина” представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что главными сигналами для Украины в утвержденных выводах являются “поддержка европейских устремлений и европейского выбора, территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов, дальнейшая интеграция с ЕС и доступ на внутренний рынок Евросоюза”.

“Во-вторых, в выводах ЕС признает стратегическую важность “Восточного партнерства” и призывает к его большим амбициям и гибкости. Это именно то, что в контактах с ЕС и его государствами-членами мы постоянно продвигаем вместе с другими ассоциированными партнерами – Грузией и Молдовой. Закрепленная в выводах гибкость позволит нам развивать идею запуска дополнительного формата диалога ЕС с партнерами так называемого “Восточного партнерства +”, – подчеркнул он.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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