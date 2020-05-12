Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

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12.05.2020, 1:16, Новости дня

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка уже с 1 июня. Правила оказания такой материальной помощи утвердило правительство», – говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что для получения выплаты достаточно подать заявление. «Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания», – добавляют в правительстве.

На рассмотрение заявления отводится не более пяти дней, на осуществление выплаты – не более трех дней, указывается на сайте правительства. За назначением выплаты можно обратиться до 1 октября.

«Все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, смогут воспользоваться еще одной мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в 5 тыс. рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Для ее получения также достаточно подать заявление в Пенсионный фонд», – подчеркнули в пресс-службе.

В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил о прямой помощи российским гражданам. В тот же день глава государства подписал указ об этих мерах поддержки.



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