 

Чиновницу из Новороссийска уволили на нарушение режима самоизоляции

12.05.2020, 1:10, Новости дня

Замглавы администрации Новороссийска Екатерина Демченко будет уволена за нарушение режима самоизоляции на Кубани, написал инста-пост мэр города Игорь Дьяченко.

Это принципиальное решение, подчеркнул Дьяченко, поскольку новость о неподобающем поведении муниципального служащего уже опубликовали новостные паблики. А ведь чиновники не должны подрывать авторитет власти.

До этого в местных пабликах и соцсетях была опубликована запись с загородной базы отдыха недалеко от Абрау Дюрсо. На ней видно, как отдыхающая компания жарит шашлыки, игнорируя требования режима самоизоляции. На видео можно узнать и Екатерину Демченко.

Накануне в Краснодарском крае продлили режим ограничений до 23 мая. Общее число заразившихся в регионе достигло 2027 человек.



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