УЕФА пока не собирается отменять квалификационные раунды еврокубков

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12.05.2020, 1:10, Новости дня

УЕФА пока не рассматривал вопрос об отмене квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ране появилась информация, будто матчи еврокубков могут начаться сразу группового этапа.

УЕФА поспешил развеять эти слухи. "Пока мы не разрабатывали никаких вариантов квалификации еврокубков. УЕФА продолжает следить за эпидемиологической ситуацией и развитием национальных первенств", — цитирует РИА Новости официальное заявление УЕФА.

В связи с пандемией коронавируса УЕФА планирует начать новый еврокубковый сезон 20 октября. Участники турниров должны определиться в августе.



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