Россияне оккупировали аккаунт администрации президента США

12.05.2020, 1:10, Новости дня

"Сейчас как никогда победители сильны и едины!", "Слава героям Великой Отечественной войны", а также троекратное "ура" и хоровое исполнение "Дня Победы". И все это — комментарии в официальном аккаунте администрации президента США. Последние несколько дней именно там точка притяжения для русскоязычных пользователей. Все из-за заявления пресс-службы Белого дома о том, что нацизм победили только две страны — США и Великобритания. И это позорное умолчание о роли Советского Союза не осталось незамеченным. В последний раз подобное единодушие русскоязычных было в Instagram Леди Гаги. Но сейчас все намного серьезнее. Комментариев — десятки тысяч. Периодически они исчезают — модераторы страницы явно пытаются справиться с наплывом разгневанных пользователей, однако пока не получается. На месте удаленных записей тут же появляются новые. Кроме указаний на всем известную историческую правду, вспоминают о своих ветеранах, публикуют их заслуги и подробно рассказывают о боевом пути.

Американскому духу под силу победить не только нацизм, но и здравый смысл. Самый просматриваемый пост в Instagram-аккаунте Белого дома. Такого внимания не заслужили ни заявления Трампа о скорейшей стабилизации экономики, ни фото свежей встречи американского президента с Майком Помпео. Более двух миллионов просмотров и 213 тысяч комментариев.

"Красавцы победили во Второй мировой, Блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят вы лучше", — пишет Тимати. (орфография и пунктуация авторские)

Шел третий день осады Instagram, ведь русские, как известно, не сдаются. И в этой битве все равны — политики, певцы, актеры, телеведущие в одном строю с рядовыми гражданами. Не смотря на надменное молчание Белого дома и регулярные чистки комментариев, только за вчера аккаунтом было удалено 20 тысяч, на всех известных языках мира, США уличают во лжи, преподают им уроки истории и публикуют тексты советских военных песен. "Бессмертный полк", не состоявшийся на улицах Москвы, триумфально прошагал по подлому и опрометчивому заявлению Вашингтона. Ведь истинную правду и память о погибших 27 миллионах стереть гораздо сложнее, чем неугодные отзывы.

"Я опубликовал пост прежде всего на английском языке, начало там на английском языке, потому что сейчас важно, чтобы тебя услышали не русскоговорящие люди. А вот те люди, которые разговаривают на других языках, те люди, которым в школе намеренно преподают другую историю, вот они должны обратить внимание на ответ", — говорит народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

Однако найти в плотных батальонах русскоязычных пользователей иностранцев удастся едва ли. Как и каких-либо извинений со стороны Белого дома. Публикация очевидно претендует на статус официального заявления, закономерно и логично, вполне в духе общей тенденции переписывания истории. И не списать его на ошибку, ведь ошибки обычно признают и пытаются исправить.

"Они, во-первых, пытаются отмыться, потому что гордиться нечем, собственной победы у большинства европейских стран просто напросто нет. В условиях современной политической конъюнктуры и многим американцам, и многим британцам, и многим французам, и многим другим европейцам кажется более правильным эту историю переписывать в пользу так называемой европейской солидарности, где нет места тогдашнему Советскому Союзу, победившему нацистскую Германию, и места современной России", — говорит глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

И поспорить с этим, пожалуй, сложно, ведь до того, как возложить на себя бремя стран победительниц, США и Великобритания внимательно наблюдали, но не пытались остановить кровавое шествие Гитлера. СССР стал одиннадцатой жертвой Рейха. А значит, до него их уже было десять — большинство стран Европы, включая Францию. А Тегеранская конференция, сделавшая Сталина, Рузвельта и Черчиля союзниками, произошла уже после сокрушительных поражений Германии в Сталинграде и Курске. И если для Советов эта война была единственным способом выжить, то для союзников — единственным способом ухватить кусок мирового влияния.

"В рамках некой стратегии превращения США в сверхдержаву, гегемонистские претензии США на доминирование в послевоенном мире, они должны были быть подкреплены через некие сценарии, некий вариант окончания войны в Европе. И вот этот вариант окончания предполагал, что они высадятся, продемонстрируют свою выправку и начнут решать, делить, указывать странам и народам, как и где, и по каким правилам они должны жить", — говорит начальник научного отдела РВИО, Доцент Институт Истории и политик МПГУ Юрий Никифоров.

Что дает карт-бланш штатам игнорировать заявления Прибалтики, Польши и Праги, ровняющих с землей памятники советским войнам-освободителям, безмолвно следить за маршами имени Бандеры в Киеве, и главное — не переосмыслять собственную политику за последние 75 лет. Ведь победителей и правда не судят. Никто, кроме истинных победителей.