«Мы займем доминирующую позицию»

12.05.2020, 0:50, Разное

Украина предложила РФ выйти на новый уровень переговоров по Донбассу.

Одна из сторон Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины показательно (указом президента) повысила уровень представительства на переговорах в Минске. Эта сторона — Украина. На политическом языке такое действие называется демонстрацией доброй воли. Если остальные участники, РФ и ОБСЕ, не последуют примеру Киева, то рассуждать и дальше, в том числе на международных площадках, кому выгодна война на Донбассе, станет совсем неприлично.

Представители ОБСЕ в районе пропускного пункта «Станица Луганская». Фото: РИА Новости

Состав украинской делегации выглядит следующим образом. Экс-президент Леонид Кучма — по-прежнему руководитель. Он в своем роде символизирует преемственность подходов к защите государственного суверенитета унитарной страны. Первым заместителем назначен вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сравнительно новый человек в правительстве, чей статус, однако, позволяет делать многое и брать ответственность за последствия.

Как известно, ключевым недостатком, на который все время намекали минские переговорщики, был их отрыв от реальных центров принятия решений. Исключение составляла Ирина Геращенко, первый вице-спикер парламента, получившая от президента Порошенко карт-бланш: заниматься освобождением пленных.

Леонид Кучма. Фото: РИА Новости

Теперь же большинство участников — действующие члены Кабмина.

Глава профильного комитета Рады Александр Мережко стал замом руководителя делегации. Каждая из рабочих подгрупп по социально-экономическим, политическим, гуманитарным и вопросам безопасности усилена заместителями министров. Плюс к тому Кучма и Резников наделены правом привлекать к выполнению задач в подгруппах народных депутатов, правительственных чиновников, советников, экспертов и техперсонал.

И это еще не все. На следующий день после выхода указа президента глава его Офиса Андрей Ермак, заслугой которого как вип-переговорщика с Кремлем называют обмен пленными накануне нового 2020 года, выступил на онлайн-встрече c политическими советниками лидеров стран-участниц нормандского формата, организованной американским Atlantic Council. В мероприятии принимала участие пресса. Потому слова Ермака сразу разошлись на цитаты: «Мы надеемся, что на такое же усиление (перезагрузку делегации в ТКГ. — О. М.) пойдут и россияне», «Украина будет инициатором и доминирующей стороной переговоров», «Украина никогда не станет вести никаких прямых переговоров с так называемыми ДНР и ЛНР».

Андрей Ермак. Фото: РИА Новости

Последний тезис глава Офиса детализовал. Киев воспримет в качестве выразителей интересов отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть ОРДЛО, представителей гражданского общества, имеющих лишь украинское гражданство.

«Я подчеркну это, поскольку РФ раздает на Донбассе свои паспорта», — уточнил Андрей Ермак.

И добавил еще ряд непременных условий: «Речь идет о гражданах Украины, которые не принимали участия в военных действиях, не убивали наших солдат, не принимали преступных решений, но вынужденно остались на неподконтрольных территориях — с такими людьми мы готовы говорить».

Переселенцев с Донбасса также включат в переговорный процесс: «Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, жителей Украины, жителей Донбасса, которые вынуждены были уехать и сегодня проживают не там (не в ОРДЛО. — О. М.), но имеют там прописку. Существовала монополия шесть лет, когда на заседаниях Трехсторонней контактной группы сидели только представители «ДНР» и «ЛНР»… Те, кто сегодня разгоняет «зраду», шесть лет закрывали глаза и сидели с ними за одним столом».

Упрек адресовался прежде всего политической команде Петра Порошенко. Хотя не только сторонники экс-президента в Раде, но и прочие демократические силы подвергли критике новые подходы власти к переговорам. Причем с полярными выводами: «Это попытка подыграть Кремлю и отрезать временно оккупированные территории от Украины!».

«Это попытка подыграть Кремлю и впихнуть нам «республики» любой ценой!»

Кремлевские же СМИ особо взбудоражило такое высказывание руководителя Офиса: «Украина будет доминирующей стороной всех дальнейших переговоров. Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, гибнут наши люди, поэтому мы сегодня займем доминирующую позицию».

Имеет смысл напомнить: не так давно Андрей Ермак и Леонид Кучма оказались в центре скандала, связанного с их автографами под протоколом о создании в рамках политической подгруппы ТКГ так называемого Консультативного совета, где в качестве возможных участников фигурировали посланцы «ДНР»–«ЛНР». Не только оппоненты Зеленского, но и часть фракции «Слуги народа» потребовала аннулировать документ, декларативный по сути и ничтожный в смысле международного права, заодно отделив от занимаемых должностей самих подписантов. О Консультативном совете больше ни слуху ни духу, Ермак и Кучма продолжают работать. Скандал утих, но не забыт. Потому часть украинских экспертов призывает аудиторию не терять бдительность — как-то быстро лица, ответственные за «Минск», поменяли в своих установках «минус» на «плюс»…

Но ряд экспертов разделяет осторожный оптимизм Марии Золкиной, политического аналитика Фонда «Демократические инициативы им. И. Кучерива»: «По сути, Украина открывает новые возможности для «Минска», не уступая в ключевых вопросах».

Ольга Мусафирова

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