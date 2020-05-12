Ливийская национальная армия объявила войска Турции оккупационными силами

12.05.2020, 0:48, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара считает находящиеся в стране турецкие войска оккупационными силами и рассматривает их в качестве законной цели, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«Присутствующие в Ливии турецкие силы являются оккупационными, поэтому они и их наемники из числа сирийцев являются легитимной целью во время операций армии. Что делают турецкие солдаты и боевая техника в Ливии? На самом деле, война с Турцией началась еще в 2014 году и продолжается до сих пор», – приводит слова официальный представителя ЛНА ТАСС.

В воскресенье Турция обвинила ЛНА в атаках на посольство республики в Триполи, пригрозив открыть огонь по армии Хафтара в Ливии. Несколькими днями ранее ВВС Ливийской национальной армии нанесли удары по турецкому штабу в Мисурате.

Напомним, 16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заседающего в Триполи. В конце января стало известно о планах Турции построить военную базу недалеко от Триполи. Тогда же к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.