 

Ливийская национальная армия объявила войска Турции оккупационными силами

12.05.2020, 0:48, Новости дня

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара считает находящиеся в стране турецкие войска оккупационными силами и рассматривает их в качестве законной цели, сообщил официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари.

«Присутствующие в Ливии турецкие силы являются оккупационными, поэтому они и их наемники из числа сирийцев являются легитимной целью во время операций армии. Что делают турецкие солдаты и боевая техника в Ливии? На самом деле, война с Турцией началась еще в 2014 году и продолжается до сих пор», – приводит слова официальный представителя ЛНА ТАСС.

В воскресенье Турция обвинила ЛНА в атаках на посольство республики в Триполи, пригрозив открыть огонь по армии Хафтара в Ливии. Несколькими днями ранее ВВС Ливийской национальной армии нанесли удары по турецкому штабу в Мисурате.

Напомним, 16 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отправке военных в Ливию для поддержки сил Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заседающего в Триполи. В конце января стало известно о планах Турции построить военную базу недалеко от Триполи. Тогда же к Триполи подошли два фрегата ВМС Турции, с которых высадились турецкие военные и бронетехника.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В Кремле не стали комментировать продажу «Роснефтью» активов в Венесуэле

06.04 / Коронавирус привел к приостановке функционирования 29% экономики США

05.04 / Компания Isuzu сохраняет цены на коммерческие автомобили в апреле

30.03 / Испытания БДК «Петр Моргунов» прервали для проведения технических работ

23.04 / МИД счел неуместными попытки возложить на Китай и ВОЗ ответственность за ситуацию с COVID-19

02.04 / ФСБ задержала в Крыму подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии

27.03 / Выход нового кроссовера Volkswagen ID.3 отложен из-за проблем с ПО

09.04 / Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

06.05 / Патрушев назвал ложь Запада о Второй мировой инструментом принижения роли РФ в мире

09.05 / В “Бессмертный полк” плечом к плечу встала вся страна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска