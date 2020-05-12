Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года

12.05.2020, 0:40, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 4 143 249

Умерли – 283 301

Выздоровели – 1 440 522

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились свыше 4,1 миллиона человек, скончались более 283 тысяч. В США число заболевших COVID-19 превысило 1,3 миллиона.

Европа начала оживать после карантина. В Италии возобновили работу кафе, рестораны и бары, закрытые в марте из-за коронавируса. Однако еду можно заказать только на вынос, да и заходят в основном только местные жители – туристов на Аппенинском полуострове, видимо, не будет еще долго. А в соседней Франции 11 мая отменили режим всеобщей изоляции.

В китайском городе Ухань вновь отмечены случаи заражения коронавирусом. Пока выявлено пять случаев. Власти в следующие десять дней проведут массовое тестирование местных жителей.

Коронавирус в России

Заболели – 221 344

Умерли – 2 009

Выздоровели – 39 801

Коронавирус в России за истекшие сутки выявили у 11 656 человек. По числу заболевших COVID-19 наша страна вышла на третье место. Тем не менее распространение эпидемии удалось замедлить и подготовить систему здравоохранения, поэтому президент Владимир Путин объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней.

Ослабление карантина в России будет проходить при соблюдении мер безопасности, подчеркнул глава государства. По его словам, сроки и порядок отмены режима всеобщей изоляции будут определяться каждым регионом отдельно.

Вместе с тем ограничительные меры остаются обязательными для группы риска – людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Кроме того, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

Показатели летальности от коронавируса в России в более чем семь раз ниже, чем в среднем по миру, отметила вице-премьер Татьяна Голикова. Удельный вес больных превмонией удалось снизить в 25% до 20,6%, уточнила она.

Коронавирус в Москве

Заболели – 115 923

Умерли – 1068

Выздоровели – 10 259

В Москве коронавирус за последние сутки выявлен у 6 169 человек. Увеличения числа выявленных случаев COVID-19 в столице бояться на стоит, отметил мэр Сергей Собянин. По словам градоначальника, объем тестирования за 20 дней вырос в три раза, что позволило обнаружить заболевание на ранних стадиях. Третью неделю подряд количество госпитализаций в городе снижается, подчеркнул мэр.

Однако угроза распространения коронавируса в Москве будет сохраняться еще долго, констатировал Собянин. Возвращаться к нормальной жизни необходимо с учетом фактора эпидемии, заметил градоначальник.

Статистика коронавируса сегодня, сколько заболевших

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква115 923106810 259Россия221 3442 00939 801США1 363 94380 822184 686Весь мир4 143 249

283 301

1 440 522

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