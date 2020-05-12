Focus Online – из-за пандемии Китай может сместить США на посту державы номер один

12.05.2020, 0:15, Новости дня

Пандемия коронавируса сильно ударила по США, в том числе из-за отсутствия центральной координации действий, пишет Focus Online. По мнению издания, в КНР попытаются использовать пандемию для того, чтобы перехватить у Вашингтона знамя мирового лидерства. Китай заполняет оставленный США вакуум в международном пространстве, предлагая странам Европы помощь в борьбе с вирусом, а также продвигая свои кадры в международных институтах.



Reuters

В последнее время китайские государственные СМИ и представители МИДа выступают с агрессивной риторикой в адрес США, а также распространяют «теории заговора» относительно причин пандемии коронавируса, пишет Focus Online.

Китайцы называют такой агрессивный подход «дипломатией волка», ссылаясь на один из известных китайских патриотических фильмов, в котором герой успешно противостоит иностранным агрессорам. По мнению издания, КНР решительно настроена на то, чтобы использовать пандемию для доказательства своего превосходства над главным соперником — США. Изменит ли коронавирус мир? Сможет ли Китай сменить США на посту страны номер один в мире — при том, что США были бесспорными лидерами после Второй мировой войны и победили в холодной войне?

Как пишет Focus Online, США оказались не готовы к эпидемии коронавируса. Государство и местные власти были вынуждены импровизировать и лишь ценой больших усилий смогли предотвратить коллапс системы здравоохранения: централизованной координации процесса Вашингтон не осуществлял. Вместо чёткого анализа и последовательных мер, Трамп использовал ежедневные пресс-конференции для предвыборной пропаганды. Кроме того, в США до сих пор нет скоординированного плана о выходе из кризиса.

«Китайцы долго скрывали распространение эпидемии, а теперь хотят убедить нас, что это была просто непреднамеренная ошибка», — приводит издание слова Трампа, пригрозившего Китаю новыми пошлинами. По мнению Focus Online, такая тактика американского президента обусловлена страхом из-за его падающего рейтинга. На данный момент он уступает в популярности своему конкуренту Байдену.

Между тем Китай не пытается помочь внести ясность в причины возникновения пандемии: напротив, в Пекине принимают меры по сокрытию данных, пишет издание. КНР доходит даже до оказания давления на Еврокомиссию, пишет Focus Online, ссылаясь на исследование американского журнала Politico. Одновременно с этим Пекин предлагает европейским и другим странам щедрые поставки с помощью — не только потому, что таким образом Си Цзиньпин хочет показать преимущества Китая в борьбе с пандемией, а ещё потому, что в КНР намерены противопоставить свои действия бездействию США.

Как пишет Focus Online, Пекин намерен заполнить вакуум, оставленный США после курса Трампа «Америка прежде всего!». На сегодняшний день 4 из 15 организаций ООН находятся под китайским руководством. Кроме того, Китай, в рамках ВТО организовывает новую инстанцию по разрешению торговых споров.

Впрочем, и Китай тоже испытывает экономические проблемы, отмечает издание: экономика страны уже не растёт, как прежде, и в Пекине не смогли, как во время финансового кризиса 2008 года, выделить пакет помощи в размере 13 % ВВП. Кроме того, в стране имеется высокая безработица: согласно данным банка UBS, к концу марта только в китайском секторе услуг насчитывалось 60 миллионов безработных.