Общество: Государство поддержит граждан при выходе из самоизоляции

12.05.2020, 0:08, Новости дня

Владимир Путин объявил о постепенном выходе РФ из режима самоизоляции и завершении периода нерабочих дней. Также глава государства анонсировал беспрецедентные меры, направленные на финансовую поддержку семьей с детьми и особенно сильно пострадавшие отрасли экономики. В чем заключается суть этих мер?

В понедельник Владимир Путин сообщил о том, что единый период нерабочих дней, длившийся более шести недель, завершится 12 мая. Это позволит восстановить работу базовых отсралей экономики: промышленности, сельского хозяйства, энергетики, строительства, добычи полезных ископаемых.

Однако выход из режима самоизоляции не будет одномоментным: порядок и конкретику определят губернаторы, исходя из эпидемиологической ситуации в на местах. При этом ограничения по-прежнему касаются всех россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

По словам президента, самоизоляция позволила избежать взрывного распространения инфекции и подготовить систему здравоохранения для приема тех, у кого заражение коронавирусом проходит с осложнениями. Число коек для них возросло с 29 до 130 тысяч, был сформирован запас оборудования и техники, создан резерв аппаратов ИВЛ.

«Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности. А мы сейчас можем оказывать такую помощь.

И благодаря заранее принятым мерам уже сохранены – можно сказать без всякого преувеличения – многие тысячи жизней», – подчеркнул президент.

Особенно впечатляет проведенная работа по охвату тестирования – здесь РФ находится в числе мировых лидеров. Если шесть недель назад в стране делали 2,5 тысяч тестов в сутки, то сейчас – 170 тысяч. К середине мая этот показатель дойдет до 340 тысяч, что позволит выявлять вирус на ранней стадии и успешнее бороться с его распространением.

Поддержка семей с детьми

В рамках «переоткрывания» экономики и адресной поддержки граждан будет произведена новая единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет. В общей сложности такую поддержку получат 27 миллионов российских детей.

Параллельно минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан (в том числе студентов) вырастет в два раза – до 6751 рубля.

Также устанавливаются ежемесячные (с апреля по июнь) выплаты для семей с детьми в размере 5 тысяч рублей.

Наконец, по 3 тысячи рублей на каждого ребенка направят семьям, где родители временно потеряли работу.

Поддержка бизнеса

В первую очередь помощь получат те, кто, по словам президента, «думает о своих коллективах». По словам Путина, смысл поддержки со стороны государства заключается в том, чтобы «стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников».

В связи с этим появится льготный кредит под 2% на выплату заработной платы сотрудникам предприятий пострадавших отраслей. Если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь долг спишут за счет государства. Если будет хотя бы 80%, государство возьмет на себя половину кредита и процентов по нему.

Также будут отменены налоговые платежи (кроме НДС) и страховые взносы за II квартал для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Такая мера затронет около 1,5 млн предприятий

Еще одна важная мера – возвращение самозанятым в полном объеме налога, уплаченного за 2019 год. Кроме того, им дадут так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ для налоговых платежей в текущем году.

Поддержка соцработников

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля. Так, врачи социально-реабилитационных центров будут получать 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, а непосредственно контактирующие с COVID-больными – по 60 тысяч. Социальные и психологические работники, средний и административный персонал – по 25-35 тысяч, младший персонал – по 15-20 тысяч рублей, технический персонал – по 10-15 тысяч.

«Социальные службы в борьбе с вирусом играют не меньшую роль, чем здравоохранение, потому что они работают с теми людьми, которые и без COVID-19 находятся в группе риска», – заметила в беседе с газетой ВЗГЛЯД директор благотворительного фонда помощи инвалидам и пожилым людям «Старость в радость» Елизавета Олескина.

По ее словам, именно на соцслужбах лежит груз ответственности по уходу за пожилыми людьми, инвалидами и теми, кто зависим от посторонней помощи. «Это несколько миллионов человек с хроническими заболеваниями, старческой астенией, деменцией, психическими расстройствами, лежачие и маломобильные люди», – подчеркнула Олескина.

«Мы успели подготовиться лучше, чем Запад»

По мнению политолога Евгения Минченко, предложенные президентом меры – масштабны, причем «они касаются не только малого и среднего бизнеса, но и конкретных людей». «Кроме того, приоритет Путина на протяжении последних несколько лет – это дети. Потому показательно, что ключевые меры поддержки и помощь будут направлены семьям с детьми», – сказал Минченко газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь политолог Павел Данилин напомнил о других, не менее важных словах президента: «главное – это сохранение здоровья граждан и спасение жизней». «Также обратите внимание на обращение президента к людям старшего возраста. Использование слов «Родные мои!» указывает на понимание президентом усталости людей от этих ограничений. Но для сбережения жизней они необходимы», – сказал Данилин газете ВЗГЛЯД.

Эксперты также обратили внимание на критику со стороны президента в адрес чиновников из некоторых регионов, где задерживаются дополнительные выплаты медикам.

«В каждой ситуации с задержками надо разбираться отдельно. Где-то наблюдается недостаточная координация между федеральными и региональными органами власти. А где-то, уже на уровне конкретных учреждений здравоохранения, начинается «творчество» в плане интерпретации распоряжений президента. Это проблема низовой бюрократии, и ее необходимо решать», – считает Минченко.

Ему вторит Данилин, отмечая, что ответственность губернаторов за ситуацию в регионах является персональной: «Им дали больше полномочий, но президент держит на контроле каждый регион. И тем, кто не справляется с обязанностями, видимо, придется попрощаться со своим местом работы. Потому им лучше поднапрячься, мобилизоваться и отладить работу всех соответствующих служб».

Собеседники газеты ВЗГЛЯД отметили, что РФ удалось добиться значимых успехов в борьбе с коронавирусом благодаря мобилизации государства и общества.

«Сегодня РФ достойно выглядит в плане статистики на фоне других стран, включая критерий низкой смертности. Потому сейчас мы пошли по пути, когда решения о поэтапном выходе из режима самоизоляции будут приниматься губернаторами в зависимости от ситуации в регионах. Это логично. У нас большая страна, и всех грести под одну гребенку не надо», – полагает Минченко.

В то же время Данилин считает, что системы здравоохранения стран Запада оказались неготовыми к полноценной борьбе с COVID-19 из-за того, что в Европе и США политики относятся к медицине как к услуге.

«У нас все иначе. В СССР медицина рассматривалась не как услуга, а как всеобщее благо. И благодаря тому, что мы не ликвидировали советское наследие – ситуация в здравохранении у нас выглядит получше. Кроме того, у нас есть запас аппаратов ИВЛ, и число коек на тысячу человек повыше, чем в других странах. Потому мы успели подготовиться к борьбе с COVID-19 лучше остальных», – резюмировал Данилин.

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