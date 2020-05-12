Группа конгрессменов осудила план сократить бюджет программы сдерживания российской агрессии

12.05.2020, 0:05, Новости дня

Группа законодателей из Комитета по международным отношениям Палаты представителей во главе с его председателем Элиотом Энгелом и Уильямом Китингом выступила с критикой плана администрации по сокращению финансирования инициативы по сдерживанию российской агрессии с целью перенаправить средства на строительство стены на границе.

В письме госсекретарю Майку Пенсу и министру обороны Марку Эсперу конгрессмены заявляют, что перевод средств из бюджета Инициативы по обеспечению европейской безопасности в проект строительства стены является неправомерным использованием выделенных средств. По их мнению, такой шаг воодушевит Путина и поставит под угрозу США и их союзников.

«Неспособность президента Трампа обеспечить финансирование своей стены на границе не является разумным оправданием для того, чтобы действовать в обход закрепленных в Конституции полномочий Конгресса по ассигнованию средств. В то время, как президент сочиняет историю о чрезвычайной ситуации на южной границе, чтобы отвлечь средства на строительство стены, угроза российской агрессии для Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров в Европе ощутима», – пишут законодатели.

«Россия не только вмешивалась в выборы 2016 и 2018 годов, но и ведет непрерывную дезинформационную войну против Соединенных Штатов и наших союзников, ставит под угрозу наших военных своей агрессивной военной деятельностью на Ближнем Востоке и в других регионах, незаконно оккупирует части Украины и Грузии и продолжает держать американских граждан в заложниках. И даже сейчас, в разгар серьезного глобального кризиса в области здравоохранения, президент Путин активно использует страдания мира, продвигая антизападную дезинформацию и еще больше подрывая наши интересы и безопасность», – подчеркивают авторы письма.

Письмо подписали Элиот Л. Энгел, Уильям Р. Китинг, Грегори У. Микс, Альбио Сайрес, Джеральд Э. Коннолли, Теда Дойч, Дэвид Н. Чичиллине, Эми Бера, Хоакин Кастро, Дина Титус, Адриано Эспайлат, Брэд Шерман, Дэвид Трон, Тед Лиу, Колин Оллред, Хуан Варгас, Джим Коста, Том Малиновски и Висенте Гонсалес.