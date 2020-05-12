США призвали Тегеран выслать самолет для депортации 11 граждан Ирана

12.05.2020, 0:05, Новости дня

Соединенные Штаты призвали Тегеран направить чартерный самолет, чтобы Иран смог забрать 11 граждан, которых Вашингтон хочет депортировать. США также обвинили Исламскую Республику в том, что она остановила процесс репатриации.

«У нас есть 11 ваших граждан, являющиеся нелегальными иммигрантами, которых мы пытались вернуть в вашу страну. Вы внезапно ЗАЯВИЛИ, что хотите их вернуть, так как насчет того, чтобы отправить чартерный самолет, и мы вернем всех 11 сразу?», – заявил в Твиттере исполняющий обязанности заместителя секретаря Министерства национальной безопасности США Кен Куччинелли.

Он добавил, что Вашингтон в течение нескольких месяцев пытался вернуть Сируса Асгари, иранского профессора, который в ноябре был оправдан в деле о краже коммерческих секретов, и что Тегеран затягивает процесс.

Куччинелли не упомянул об обмене заключенными между двумя странами, которые привели к разрыву дипломатических отношений 40 лет назад, что по утверждению источников в Иране, на которые ссылается агентство «Рейтер», все еще в процессе. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник, что Тегеран готов обменяться заключенными.

«В 2018 году я объявил, что Исламская Республика Иран готова обменять всех американских заключенных в Иране на всех иранцев, находящихся в тюрьмах в Соединенных Штатах или очутившихся в тюрьмах в других странах из-за давления США», – цитирует Зарифа иранское информационное агентство «Тасним». – «Это то, что мы говорили на протяжении долгого времени. Американцы еще не ответили нам».

Агентство Reuters сообщило на прошлой неделе, что Соединенные Штаты должны были депортировать Асгари, у которого был обнаружен коронавирус более двух недель назад, после того как он получил медицинское разрешение на выезд.

Иранские источники агентства Reuters сообщили, что переговоры об обмене заключенными между Соединенными Штатами и Ираном ведутся уже некоторые время, и что Вашингтон вел переговоры об освобождении Майкла Уайта, ветерана ВМС США, который содержался в тюрьме в Иране с 2018 года. Он был освобожден в середине марта по медицинским показаниям, но остается в Иране.