 

Twitter будет скрывать посты, содержащие фейковую информацию о COVID-19

11.05.2020, 23:57, Новости дня

Информация из твитов, связанная с коронавирусом, будет проходить проверку на достоверность от Twitter. Социальная сеть начнет предупреждать пользователей, каким твитам не стоит доверять, об этом сообщил блог компании 11 мая.

Посты с непроверенной информацией о коронавирусе, противоречащие авторитетным источникам, будут помечаться специальным ярлыком.

Если в посте содержится фейк, его содержание будет скрыто. Вместо твита пользователь увидит предупреждение: “Часть или весь материал, используемый в твите, противоречит рекомендациям экспертов в области здравоохранения, касающихся COVID-19”. Чтобы просмотреть текст такого твита, необходимо будет дополнительно подтвердить действие, нажав на кнопку “просмотр”.

Подобным образом Twitter пометит не только новые посты. Предупреждения появятся у всех постов, связанных с коронавирусом, которые могут вводить в заблуждение пользователей.

Новые правила, по которым социальная сеть маркирует фейки, вступили в силу 5 марта. Чтобы определить степень вероятного вреда от фейковых публикаций, Twitter учитывает такие факторы: был ли контент существенно отредактирован, какая визуальная или аудиоинформация была добавлена или удалена, существует ли на самом деле СМИ, которому приписывается авторство видео или фото.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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