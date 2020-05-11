Новая вспышка коронавируса в Китае, Саудовская Аравия рекордно сокращает добычу нефти. Главное за день

11.05.2020, 23:57, Новости дня

Коронавирус в Украине…

По состоянию на 11 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 15 648 человек (+416 за последние сутки), 408 из них умерли (+17), 3288 выздоровели (+228). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (1805), Черновицкой (2268) и Ивано-Франковской (1116) областях.

… и мире

В европейских государствах, наиболее пострадавших от эпидемии коронавирусной инфекции, продолжают снижаться показатели смертности и суточный прирост заболевших.

Так, в Испании количество умерших и заболевших за сутки упало до минимума с начала апреля, во Франции – до минимальных значений с середины марта. В Италии суточный прирост заболевших второй день держится на уровне менее 1 тыс. человек, тогда как количество пациентов в интенсивной терапии впервые с 10 марта составляет менее 1 тыс. человек.

Саудовская Аравия анонсировала рекордное сокращение нефтедобычи

Министерство энергетики Саудовской Аравии поручило государственной компании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне дополнительно на 1 млн баррелей в сутки.

В следующем месяце страна будет добывать чуть менее 7,5 млн баррелей в сутки – примерно на 4,8 млн баррелей в сутки меньше, чем в апреле. Это будет минимальный уровень добычи нефти с 2002 года.

Новая вспышка коронавируса в Китае

За минувшие сутки в Китае, который стал эпицентром распространения коронавирусной инфекции, выявили 17 новых случаев COVID-19. Семь случаев, по данным властей, – завозные, остальные 10 – локальные: три – в провинции Цзилинь, пять – в Ухане, провинция Хубэй (это первые случаи заражения в Ухане почти за два месяца), по одному – в провинциях Хэйлунцзян и Ляонин.

В некоторых городах снова ввели карантинные меры.