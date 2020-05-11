Пристайко рассказал, сколько трудовых мигрантов может отправиться в Европу

11.05.2020, 23:57, Новости дня

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил в интервью “Німецькій хвилі”, что на работу за границу в этом сезоне может уехать около 15 тыс. украинцев.

По его словам, только Финляндия нуждается в 12–15 тыс. украинских трудовых мигрантах для сельскохозяйственных работ, которые продлятся до августа. Он добавил, что в Австрию должно отправиться 802 украинца. По другим странам точными цифрами украинское правительство не располагает.

“О Германии сложно сказать из-за ее федеративного устройства. В Чехии наши сотрудники – самая многочисленная этническая группа”, – добавил Пристайко.

Чиновник заверил, что украинское правительство не вмешивается в процесс найма украинских трудовых мигрантов. “Правительство Украины не ограничивает [процесс найма]. Мы лишь стараемся придать этому движению какую-то координацию”, – подчеркнул вице-премьер.

Он заверил, что правительство “не проверяет контракты, не помогает и не мешает эти контракты заключать”. “Мы не спрашиваем, чем собираются заниматься люди, не выясняем, сколько им платят”, – заключил Пристайко.

О проблемах с выездом сезонных работников за границу сообщается с конца апреля. Пристайко говорил, что Украина “не запрещает выезд за границу, а пытается упорядочить вопрос трудоустройства за границей на основе ограничений, которые были введены для всех граждан Украины”.

10 мая президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев не препятствует выезду граждан за границу, но власти хотят быть уверены, “что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу”.