 

“Это не миф”: Влад Соколовский подтвердил, что болен коронавирусом

11.05.2020, 23:53, Разное

Влад Соколовский официально подтвердил информацию о том, что болен коронавирусом. Поклонники давно подозревали, что с исполнителем произошла беда, ведь он несколько дней не давал о себе знать в социальных сетях.
В своем Instagram экс-супруг Риты Дакоты рассказал подписчикам, что не выходил на связь из-за недомогания, сопровождавшегося высокой температурой. “У меня коронавирус” – информирует Влад Соколовский. Недуг сопровождался странным отхаркивающим кашлем с мокротой и температурой, поднимавшейся до 39.2 градусов. В четверг у знаменитости взяли анализ и через два дня артист узнал, что он положительный. Певец также пожаловался на проблемы с кишечником, которые, как он позднее узнал, могут быть симптомом нового вируса.

Соколовский подчеркнул, что на его опыте пользователи Сети должны понять, проблема есть и следует быть очень внимательными. “Это не миф”, – отмечает артист и призывает всех серьезно относиться к самоизоляции. Он сам прекратил все контакты с близкими и теперь знаменитость находится в ожидании повторного тестирования.



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