Как оспорить штраф и вернуть аннулированный пропуск

11.05.2020, 23:50, Новости дня

Пропущенные буквы и путаница с цифрами при указании автомобильных номеров — такой оказалась самая распространенная, и недешевая ошибка, которую москвичи допускали при оформлении пропусков на передвижение по городу. Объяснили власти и причины аннулирования цифровых кодов, на которое жалуются работающие горожане. С чем связаны блокировки, можно ли оспорить штрафы и как меняется порядок оформления пропусков?

Тем, у кого пропуск для поездок на работу уже есть, его продлят автоматически. Правда, у некоторых пропуска, наоборот, начали аннулировать. Ирина Баранова — журналист в госкомпании. Ездила уверенно, ведь электронный пропуск у нее был. Но в мае ее оштрафовали за нарушение режима изоляции.

"Мой пропуск был аннулирован со странной формулировкой: "не соответствует ИНН моего работодателя". Но этого не может быть. Потом вновь его аннулировали, но уже с другой формулировкой: работодатель не подтверждает меня как своего сотрудника, что тоже не соответствует действительности", — рассказала Ирина.

Юлия Кудакова — администратор в медцентре, он входит в перечень предприятий, которые могут работать. В конце апреля ее оштрафовали дважды — на 10 тысяч рублей.

"Мой пропуск был действителен, я проверяла. Я не знаю, как теперь быть. Я не могу верить этой системе", — сказала Юлия.

С похожими трудностями столкнулись многие индивидуальные предприниматели. Артем Ачкасов потратил на восстановление пропуска несколько дней.

"Пропуск действует до 12 мая, и, конечно, как и многие другие предприниматели, я опасаюсь, что он внезапно будет аннулирован. Вероятно, это связано с тем, что система несколько "сырая". Сейчас, очевидно, администраторы системы пытаются привести ее к какому-то единому знаменателю", — отметил Артем.

Данные, на основании которых человек получает электронный пропуск, проверяют по базам Налоговой службы, Пенсионного фонда и МВД. Любая неточность — и разрешение аннулируют.

"Например, кто-то указывал, что он оформляет пропуск на паспорт России, но при этом вбивал любую комбинацию. Вот такие ошибки "отбивала" система МВД. Кто-то указывал ИНН работодателя, где он на самом деле в штатном расписании не числится", — пояснил Эдуард Лысенко — руководитель Департамента информационных технологий Москвы.

Но чаще всего москвичи лишаются пропусков из-за невнимательности. Оганес Агазарян неправильно указал госномер машины и получил три штрафа.}

Исправить ошибку и вернуть пропуск можно через портал iMoscow. Правда, сделать это могут сотрудники только тех компаний, которым разрешено работать. Уже полученный штраф, если вы ничего не нарушали, можно оспорить.

"Гражданин может обжаловать штраф. Сделать это можно на портале mos.ru. Каждая жалоба рассматривается в индивидуальном порядке. Сделать это необходимо в течение десяти дней со дня получения копии постановления", — сообщил Артем Худяков — представитель пресс-службы МАДИ.

А в Зеленограде жители призывают навести порядок — несмотря на карантин, неизвестные устраивают уличные гонки прямо среди ночи. Организаторами заезда уже заинтересовались полиция. Их обещают найти и наказать.