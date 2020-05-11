 

ЦСКА проявляет интерес к Кака

11.05.2020, 23:50, Новости дня

Московский ЦСКА интересуется защитником бразильского "Крузейро" Кака. Армейцы готовы приобрести 21-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.

Карлос Менезес Жуниор, более известный как Кака, второй сезон выступает в составе "Крузейро". ЦСКА присмотрел бразильца еще зимой. Но тогда москвичей не устроила цена — 4 миллиона.

Однако во время пандемии коронавируса "Крузейро" готов снизить цену на футболиста вдвое, сообщает "Спорт-Экспресс". Кроме армейцев на Кака претендует "Атлетико Паранаэнсе".



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