В США более 80 тысяч человек умерли из-за коронавируса

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11.05.2020, 23:50, Новости дня

Более 80 тысяч человек умерли в США вследствие заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

По его информации, в США количество случаев заражения превысило 1,34 миллиона человек. 80 087 инфицированных умерли, сообщает ТАСС.

Общее количество инфицированных в мире превысило 4 миллиона человек, число погибших приближается к 300 тысячам. В ВОЗ уверены, что вакцина поможет значительно замедлить темпы развития пандемии, но этого недостаточно.

Тем временем коронавирус уже пробрался в Белый дом. В середине прошлой недели СМИ сообщили об инфицированном военном из окружения президента, теперь же данные пришли и о подтверждённом COVID-19 у пресс-секретаря вице-президента Майка Пенса.

Согласно последнему отчету ВОЗ, в мире разрабатывается более сотни различных вариантов прививки от COVID-19. В лидерах гонки — семь компаний, пока только они сумели добраться до стадии клинических испытаний на людях. Это три китайских производителя, Университет Оксфорда и три американских фирмы. В РФ разрабатываются сразу 9 вариантов вакцины.

По статистике, стадию клинических испытаний успешно проходят менее 15 процентов всех разрабатываемых лекарств.



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