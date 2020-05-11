Вестибюли 16 станций метро Петербурга открыли для входа и выхода

11.05.2020, 23:48, Новости дня

Вестибюли 16 станций метрополитена Санкт-Петербурга, закрытые с 1 апреля в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, с 12 мая откроются на вход и выход для пассажиров. Станция «Новокрестовская» пока останется закрытой, сообщили в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

«С 12 мая 2020 года для входа и выхода будут открыты все ранее закрытые вестибюли станций кроме «Новокрестовской», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Ограничение графика работы всех действующих станций городского метрополитена до 22.00, также введенное с 1 апреля, сохраняется до особого распоряжения. Движение наземного общественного транспорта осуществляется до 23.00.

Кроме того, с 12 мая в вестибюлях станций метрополитена Санкт-Петербурга заработают автоматы по продаже медицинских масок и перчаток. Начиная с этой даты, ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук станет обязательным в общественных местах, в том числе на улице, объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси. Штрафы за нарушения составят 4 тыс. рублей.

Напомним, 31 марта жителей Петербурга предупредили о закрытии ряда станций метро.

В понедельник, 11 мая, президент РФ Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней в России. В тот же день стало известно, что на всех станциях московского метрополитена запустили продажу масок и перчаток.