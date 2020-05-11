 

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

11.05.2020, 23:30, Разное

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в РФ из-за эпидемии коронавируса, завершается. Об этом он пояснил в ходе телеобращения к нации.

«Главное для нас — жизнь, здоровье и безопасность людей. Сегодня истекает период нерабочих дней. Введенный 30 марта, он продлился более шести недель. Эта экстраординарная мера позволила нам замедлить эпидемию и выиграть время», — пояснил глава государства. При этом он подчеркнул, что борьба с эпидемией все еще продолжается.

Президент отметил, что мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений. Однако этот процесс, по его словам, не будет быстрым. Путин, в частности, пояснил о сохранении ограничительных мер для людей старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Родные мои, понимаю, как вам нелегко быть дома. Нужно еще немного потерпеть. Режим ограничений сохраняется, потому что мы за вас переживаем», — обратился президент к пожилым россиянам.

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Россия занимает третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В стране, по последним данным, заболели более 221 тысячи человек. Прирост за сутки в 11,6 тысяч заражений сегодня оказался рекордным. С начала эпидемии в РФ скончались свыше двух тысяч пациентов с COVID-19, почти 40 тысяч человек уже вылечились.

Источник: Новая газета



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