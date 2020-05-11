 

Лолита восхитила поклонников танцем на пуантах

11.05.2020, 23:09, Разное

Популярная исполнительница Лолита Милявская поделилась с подписчиками новым роликом. На этот раз знаменитость решила продемонстрировать танец в пуантах.
Певица регулярно делится с поклонниками различными видео, особенно, в период самоизоляции. На этот раз Лолита стала танцевать в пуантах и разбирать пакеты с едой, привезенные курьером. Впрочем, именно вторая часть ролика с танцем понравилась интернет-пользователям больше всего.

Помимо этого, они похвалили исполнительницу за то, что она старается держать себя в форме, пишет издание “Слово и Дело”. За считанные часы публикация набрала свыше 170 000 просмотров и сотни комментариев от восторженных поклонников.



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