Лолита восхитила поклонников танцем на пуантах

11.05.2020, 23:09, Разное

Популярная исполнительница Лолита Милявская поделилась с подписчиками новым роликом. На этот раз знаменитость решила продемонстрировать танец в пуантах.

Певица регулярно делится с поклонниками различными видео, особенно, в период самоизоляции. На этот раз Лолита стала танцевать в пуантах и разбирать пакеты с едой, привезенные курьером. Впрочем, именно вторая часть ролика с танцем понравилась интернет-пользователям больше всего.

Помимо этого, они похвалили исполнительницу за то, что она старается держать себя в форме, пишет издание “Слово и Дело”. За считанные часы публикация набрала свыше 170 000 просмотров и сотни комментариев от восторженных поклонников.