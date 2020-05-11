 

Мнение: “Мы из прошлого”

11.05.2020, 23:06, Разное

Онлайн-презентация новой книги писателя-фантаста Федора Березина, который хорошо известен по событиям на Донбассе весной-летом 2014 года, когда он возглавлял штаб Стрелкова и был заместителем военного коменданта Донецка.
Книга "Мы из прошлого" проводит прямую параллель между боями за Саур-Могилу в 1943 году с боями против ВСУ за Саур-Могилу в 2014-м. Тема прямо скажем напрашивалась, особенно если посмотреть на состояние мемориала на Саур-Могиле и историю боев 2014-го года, когда ВСУшники длительное время пытались ее взять (что им в конечном итоге даже удалось), покуда не наступила катастрофа Иловайского котла.

Подробнее о книге и художественном переплетении событий 1943 и 2014 годов рассказывает сам автор.

Источник: Colonel Cassad



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