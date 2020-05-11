США планируют обвинить Китай в кибератаках на центры разработки вакцин от COVID-19

11.05.2020, 22:53, Разное

По данным авторитетного американского издания, силовые ведомства США планируют предъявить предупреждение КНР в том, что “кибер”-армия Поднебесной предпринимает усилия по краже американских наработок по вакцинам от COVID-19. Такие обвинения базируются на факте роста числа киберугроз, выявленных ФБР.

Такую информацию разместила на своих страницах американская газета The New York Times. Ссылаясь на надежные источники, журналисты издания сообщили, что Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов и ФБР выявили увеличение количества кибератак и прочих сетевых угроз со стороны ряда стран, целью которых является получение доступа к новейшим американским разработкам в области эффективной вакцины от коронавируса.

Немалое удивление американских спецслужб при этом вызвало присутствие в указанном “списке” как стран, обычно не являющихся сильными в сфере сетевых взломов (например, Вьетнам), так и государств, традиционно выступающих верными союзниками Соединенных Штатов (Южная Корея). Однако главным “заказчиком” желанной информации представители военразведки Пентагона уверенно называют Китай.

По словам ресурса, в уже имеющемся проекте официального предупреждения указывается на то, что Китай ищет “ценные данные о вакцинах, лечении и тестировании, относящиеся к интеллектуальной собственности и общественному здравоохранению. Он фокусируется на киберпреступности и действия его направлены против академических и частных лабораторий”. Предполагается, что текст предупреждения будет опубликован уже в ближайшее время. Об этом сообщает интернет-издание Pravda.ru.