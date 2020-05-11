 

Фаучи: проведение сезона НФЛ будет зависеть от второй волны коронавируса

11.05.2020, 22:45, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса нет гарантий, что Национальная футбольная лига сможет завершить сезон, хотя при хорошем сценарии, некоторое количество болельщиков может быть допущено на матчи, заявил главный эпидемиолог США Энтони Фаучи.

Сезон НФЛ должен начаться 10 сентября. На прошлой неделе лига опубликовала расписание с расчетом, что матчи будут проходить в присутствии зрителей.

«Это решение за нас примет вирус, – сказал Фаучи в эфире NBC в минувшие выходные. – Думаю, есть вероятность, что игроки, у которых анализ будет отрицательным, смогут играть перед пустым стадионом. Если же распространение вируса снизится настолько, что даже для широких масс риск будет небольшим, то я могу предположить, что можно будет заполнить стадион на треть или на половину, чтобы люди соблюдали дистанцию. Это будет зависеть от развития ситуации».

По словам Фаучи, решающим фактором будет наличие возможности проводить тестирования для игроков, тренеров и другого персонала всех 32 команд НФЛ по меньшей мере дважды в неделю с началом сезона.

При этом эпидемиолог считает неизбежным возвращение вируса с наступлением похолодания.

«Даже если распространение вируса значительно снизится в июне, июле и августе, то, по мере его возращения осенью, я буду очень сожалеть, если окажется, что мы не задействовали все механизмы, чтобы предотвратить новую острую вспышку», – отметил он.

Во вторник Фаучи даст показания в Сенате, появившись в Конгрессе впервые с марта. Слушания будут посвящены открытию экономики на фоне пандемии. Вместе с ним будут выступать глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний доктор Роберт Редфилд и другие официальные лица.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / В Ровенской области полиция заблокировала село, где от коронавируса умерла женщина

24.04 / Путин поручил обеспечить стабильную работу российского автопрома

24.04 / Банковский служащий украл у пенсионера 30 млн рублей

06.05 / В РФ разработали нанонити для масок против коронавируса

31.03 / И всё-таки… Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

23.04 / СТРАНА – украинские дипломаты собираются переписать «Википедию»

16.04 / Врач оценил результативность принимаемых Россией мер против COVID-19

18.04 / В Москве ужесточили правила пользования электронными пропусками

23.04 / МИД счел ущербной критику в адрес ВОЗ и КНР за «сокрытие» фактов о коронавирусе

07.05 / МВФ одобрил выделение 8 миллиардов долларов по 50 запросам об экстренной помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска