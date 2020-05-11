Фаучи: проведение сезона НФЛ будет зависеть от второй волны коронавируса

11.05.2020, 22:45, Новости дня

Из-за пандемии коронавируса нет гарантий, что Национальная футбольная лига сможет завершить сезон, хотя при хорошем сценарии, некоторое количество болельщиков может быть допущено на матчи, заявил главный эпидемиолог США Энтони Фаучи.

Сезон НФЛ должен начаться 10 сентября. На прошлой неделе лига опубликовала расписание с расчетом, что матчи будут проходить в присутствии зрителей.

«Это решение за нас примет вирус, – сказал Фаучи в эфире NBC в минувшие выходные. – Думаю, есть вероятность, что игроки, у которых анализ будет отрицательным, смогут играть перед пустым стадионом. Если же распространение вируса снизится настолько, что даже для широких масс риск будет небольшим, то я могу предположить, что можно будет заполнить стадион на треть или на половину, чтобы люди соблюдали дистанцию. Это будет зависеть от развития ситуации».

По словам Фаучи, решающим фактором будет наличие возможности проводить тестирования для игроков, тренеров и другого персонала всех 32 команд НФЛ по меньшей мере дважды в неделю с началом сезона.

При этом эпидемиолог считает неизбежным возвращение вируса с наступлением похолодания.

«Даже если распространение вируса значительно снизится в июне, июле и августе, то, по мере его возращения осенью, я буду очень сожалеть, если окажется, что мы не задействовали все механизмы, чтобы предотвратить новую острую вспышку», – отметил он.

Во вторник Фаучи даст показания в Сенате, появившись в Конгрессе впервые с марта. Слушания будут посвящены открытию экономики на фоне пандемии. Вместе с ним будут выступать глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний доктор Роберт Редфилд и другие официальные лица.