 

Конгрессмены Энгел и Маккол представили законопроект против нарушений прав человека в РФ

11.05.2020, 22:45, Новости дня

Глава Комитета по международным делам Палаты представителей Элиот Энгел и высокопоставленный член комитета Майкл Маккол в понедельник представили законопроект, осуждающий проводимую Кремлем политику лишения свободы журналистов, оппозиционеров и активистов. Резолюция призывает Россию немедленно освободить всех политзаключенных, а администрацию Трампа – ввести санкции в отношении российских чиновников, ответственных за эти нарушения прав человека.

«Владимир Путин – жестокий авторитарный лидер, давно практикующий подавление гражданских свобод, в том числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии, – заявил Энгел, приведя в пример убийство оппозиционера Бориса Немцова. – Представленная сегодня инициатива служит четким двухпартийным сигналом для Кремля: Конгресс США стоит на стороне героев, которые рискуют жизнями ради свободы и демократии. Я призываю администрацию вместе с нами поддержать права и свободы российских граждан, введя санкции в отношении российских чиновников, ответственных за эти ужасные нарушения прав человека».

«Больше всего Владимир Путин боится правды, – заявил Маккол. – Если бы Владимир Путин действительно верил в свою способность руководить страной, он бы поощрял независимую прессу, демонстрации, свободные и честные выборы. К сожалению, его режим слишком занят попытками скрыть свои многочисленные неудачи. Мы как американцы должны вступаться за свободы и демократические чаяния людей во всем мире».



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