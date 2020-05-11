Мнение: Коллективный иммунитет

11.05.2020, 22:45, Разное

В 2020 году достичь коллективного иммунитета к коронавирусу не удастся ни в одном регионе, а все объявления о его наличии приведут лишь к катастрофе для системы здравоохранения. Об этом заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге (подразделение Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, США).

"Прекратите мечтать. Единственный путь к коллективному иммунитету – это вакцина", – пишет в своем Twitter гарвардский эпидемиолог Эрик Фейгл-Дин.

В условиях идущей глобальной войны, в которую практически сразу трансформировалась вполне банальная эпидемия, логично, что сторонники каждой из сторон этой войны отстаивают свою собственную позицию. В данном случае эта позиция выражена предельно четко.

Другой вопрос, что высказанная позиция противоречит существующим законам природы, но это война. В ней нет ни правил, ни законов.

Коллективный иммунитет – не миф, а вполне обоснованное научное явление. Если в популяции в ходе распространения болезни появляется достаточное количество переболевших и иммунных к заболеванию людей, то они "обрывают" цепочки распространения вируса, тем самым статистически прерывающие саму эпидемию. Заболевание остается и никуда не девается, однако оно перестает распространяться как эпидемия.

Ближайший аналог такого явления – радиоактивное делящееся вещество и понятие критической массы. В самом веществе всегда есть свободные нейтроны, образующиеся при распаде ядер. Однако если масса докритическая, то коэффициент размножения нейтронов меньше единицы, и самопроизвольная цепная реакция деления не может возникнуть. Нейтроны есть – цепной реакции нет. Для эпидемии ситуация аналогична – как только число переболевших приблизится к определенному значению (оно зависит от ряда факторов, но вполне может быть исчислено), "цепная реакция" распространения вируса затухает. Это и есть "коллективный иммунитет".

Гарвардский эпидемиолог, утверждая о том, что в 20 году коллективный иммунитет не возникнет ни в одной стране и регионе мира, должен был в качестве доказательства всего лишь привести исчисленное значение доли населения в странах и регионах, достаточное для возникновения эффекта "коллективного иммунитета". И сравнить с тем, что есть в реальности, а также с моделями, позволяющими судить, какая доля населения в 20 году переболеет зловредным вирусом.

Вместо этого последовало довольно безапелляционное и не подкрепленное ничем, кроме научного звания эксперта, утверждение. Цель его очевидна – эпидемиолог стоит на стороне тех, кто выступает за продление карантинных мероприятий как можно дольше. Отдавая себе отчет в том, что каждый день карантина – это новые проценты разрушения мировой и страновых экономик, а значит – увеличение числа людей, выброшенных за обочину нормальной жизни. Собственно, ликвидация прежнего уклада и стандартов жизни и есть цель этой войны. Эпидемиолог из Гарварда всего лишь выполняет роль идеологического прикрытия и обоснования продолжения войны, и не более того. Научная ценность его заявления без какого-либо обоснования равна нулю.

Упование на вакцину – вещь не самая разумная, так как вирус мутирует, а вакцинация может надежно защитить лишь от того штамма, против которого разработана. Что, впрочем, и становится инструментом контроля над населением – вакцина и процесс вакцинации превращаются в кнут, с помощью которого можно управлять огромными массами людей. Законодательным, административным и информационным террором. Управление – это и есть цель тех, кто ведет сегодняшнюю войну. Именно управляя огромными массами людей, можно резко сократить издержки за счет снижения стандартов их жизни, можно сломать прежний уклад и пройти в новый, существенно снизив сопротивление среды в процессе перехода. Управление – инструмент такого перехода, и именно оно является целью войны. Какая из сторон сумеет перехватить это управление – такая и будет иметь возможность провести свой собственный проект нового мирового порядка.

Прежде мировые войны решали эту задачу грубой силой, через военный разгром противника. Сегодня это мероприятие становится слишком рискованным, а издержки победы (если она вообще возможна) кратно будут превышать положительные эффекты. Поэтому и война нового типа, хотя только внешне. Сущностно она остается тем же, чем и была всегда.