 

В филиале Общественного в Ровенской области зафиксировали вспышку коронавируса

11.05.2020, 22:42, Новости дня

С 12 мая все сотрудники ровенского филиала Общественного будут работать в удаленном режиме. Несмотря на меры предосторожности, принятые в коллективе, у нескольких сотрудников выявили коронавирус, сообщил сайт “UA: Рiвне”.

Во всех помещениях канала провели дезинфекцию, контактировавшие с теми, кто заболел, ушли на самоизоляцию.

“Основная задача нашей команды сейчас – не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас – вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%”, – отметила менеджер ровенского филиала Общественного Людмила Хома.

В телеэфире “UA: Рiвне” будут выходить уроки для 11-го класса, всеукраинский марафон “На карантине”, национальные новости и другие программы.

По информации Министерства здравоохранения, в Ровенской области выявлено 978 случаев COVID-19.

С начала эпидемии коронавирус подвердили у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели. За последние сутки в Украине коронавирус был выявлен у 416 человек, 17 больных скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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