Интерпол объявил в розыск жену американского дипломата – СМИ

11.05.2020, 22:42, Новости дня

Интерпол по запросу Великобритании выпустил “красную карточку” в отношении гражданки США Энн Саколас, жены американского дипломата. Об этом 11 мая в Twitter сообщил журналист британского телеканала ITV Адам Кларк.

Саколас в августе прошлого года стала виновницей ДТП в Нортгемптоншире, в результате которого погиб 19-летний местный житель Гарри Данн. Американка перепутала полосы на трассе – в Британии, в отличие от США, левостороннее движение.

В январе 2020 года США отказались выдать Саколас Великобритании, заявив, что у женщины дипломатический иммунитет.

An Interpol Red Notice has been issued for 42-year-old Anne Sacoolas, the wife of a US intelligence official charged with causing the death of teenage motorcyclist Harry Dunn by dangerous driving.

— Adam Clark (@adamclarkitv) May 11, 2020

По информации журналиста, об объявлении Саколас в международный розыск родителей Данна уведомила полиция Нортгемптоншира. В e-мейле, присланном правоохранителями, отмечается, что разыскные мероприятия будут активизированы, если американка покинет США.

In an e-mail sent by Northamptonshire Police, the 19-year-old’s parents were told the suspect is “Wanted Internationally” and “should she leave the USA the wanted circulations should be enacted”.

— Adam Clark (@adamclarkitv) May 11, 2020

На сайте Интерпола на момент публикации новости “красная карточка” на Саколас не отображается.

Агентству Reuters в британской прокуратуре и Интерполе отказались комментировать информацию о розыске Саколас. В то же время в офисе премьер-министра Соединенного Королевства на вопрос агентства о “красной карточке” не ответили, но подчеркнули, что Саколас должна вернуться в Великобританию и предстать перед судом.