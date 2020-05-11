В Германии растет коэффициент заражения коронавирусом

11.05.2020, 22:42, Новости дня

В Германии три дня подряд немецкий Институт имени Роберта Коха фиксирует рост коэффициента заражения коронавирусом, сообщил телеканал ARD вечером 11 мая.

11 мая, как отметили в институте, коэффициент, который обозначается как R, составлял 1,07. Вечером 10 мая R равнялся 1,13, за день до этого – 1,1, отметила “Німецька хвиля”.

Если коэффициент R ниже единицы – это значит, что носитель вируса в среднем заражает меньше одного человека, то есть количество новых заражений уменьшается (в среднем, как отмечали исследователи, вирусоноситель заражает от двух до трех человек). Если коэффициент R выше единицы, следовательно, носитель вируса заражает больше одного человека.

Перед смягчением карантина в Германии 20 апреля R был ниже 1 – 0,7. Канцлер Германии Ангела Меркель говорила, что коэффициент заражения является важным критерием для постепенного снятия ограничений в стране.

Комментируя увеличение коэффициента заражения коронавирусом, в Институте Коха отметили, что пока невозможно оценить, свидетельствует ли он об ускорении роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

“Німецька хвиля” отметила, что с момента ослабления карантина уже пять округов превысили установленный властями показатель в 50 новых случаев коронавируса на 100 тыс. жителей в течение семи дней, после чего в этих регионах должны восстановить отмененные ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,1 млн человек, из них более 284 тыс. умерли, 1,4 млн выздоровели. В Германии более 172 тыс. человек заразились коронавирусом, 7611 из них скончались, а 145,6 тыс. вылечились. Германия занимает седьмое место в мире по числу инфицированных.