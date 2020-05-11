Интерпол объявил в розыск жену дипломата, сбившую насмерть британского подростка

11.05.2020, 22:35, Новости дня

Жена американского дипломата Анна Сакулас, которая в прошлом году задавила молодого парня в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, объявлена в международный розыск.

Интерпол издал в отношении Сакулас "красное уведомление" — это розыск и задержание с перспективой выдачи. Об этом проинформировали родителей погибшего, передает Independent.

Инцидент произошел в августе 2019 года. Недалеко от авиабазы Кроутон (Нортгемптоншир) мотоцикл 19-летнего Гарри Дана столкнулся с автомобилем Сакулас. Молодой человек погиб. Предположительно, виновницей ДТП была женщина.

Ранее сообщалось, что власти США отклонили запрос Великобритании об экстрадиции Сакулас. Госдеп США настаивает, что Сакулас не может быть выдана Лондону, так как в Великобритании она имела дипломатический иммунитет, который и позволил ей вернуться на родину в разгар следствия. Представители британских властей, в том числе премьер Борис Джонсон, выразили возмущение и поступком супруги дипломата, и поведением американских властей,