Продажа “Ньюкасла” саудовскому консорциуму находится под угрозой срыва

11.05.2020, 22:35, Новости дня

Сделка по продаже клуба английской премьер-лиги “Ньюкасл Юнайтед” консорциуму из Саудовской Аравии находится на грани срыва. В распоряжении лиги попали документы, компрометирующие потенциальных покупателей

По информации The Guardian, существуют документы подтверждающие связь потенциальных покупателей “Ньюкасла” с телеканалом, незаконно транслирующим матчи английского чемпионата. Ранее объединение саудовских бизнесменов отрицали связи с телеканалом. Эти открывшиеся факты могут сорвать сделку.

В настоящее время юристы английской премьер-лиги изучают документы. Выводы будут сделаны в ближайшие дни.