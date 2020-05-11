 

Роухани отстранил от должности министра торговли

11.05.2020, 22:35, Новости дня

Иранский лидер Хасан Роухани отстранил от должности министра торговли, промышленности и шахт Резу Рахмани, поскольку тот не оправдал ожиданий главы государства. Сам Рахмани в отставку не подавал, его просто проинформировали о намерении Роухани. 

Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Хлсейн Модаррес Хиябани. 

Из-за резкого ухудшения социально-экономической обстановки в стране, обусловленного падением цен на нефть и пандемией, политики и журналисты начали активно говорить о корректировке текущего правительственного курса. Лидером обсуждений стала цена на автомобили: цена на отдельные модели иранской сборки подскочила на 30%, передает ТАСС.



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