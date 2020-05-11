В Москве за сутки умерли 55 пациентов с коронавирусом

11.05.2020, 22:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 55 человек с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 1179 человек.

Оперативный штаб в очередной напомнил, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома, вызвать врача на дом и не заниматься самолечением.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 221 тыс. случаев коронавируса, в том числе 11 тыс. 656 – за последние сутки. При этом летальность от коронавируса в РФ в среднем в 7,4 раза ниже, чем в целом по миру, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.